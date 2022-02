Justin Steinkötter, Stürmer des 1. FC Saarbrücken, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Drittligist am Dienstag bekannt. Steinkötter habe sich inzwischen in Isolation begeben und ist bislang symptomfrei.

Am Mittwoch wird der komplette Kader des Aufstiegsaspiranten auf den Corona-Erreger getestet. Zuletzt hatte Steinkötter bei der 1:2-Niederlage des FCS am vergangenen Samstag in Magdeburg Kontakt zur Mannschaft.