Der FK Pirmasens hat am Samstag in der Fußball-Regionalliga - auch in dieser Höhe verdient - mit 0:4 (0:2) beim Bahlinger SC verloren. Die durch einige Ausfälle in der Abwehr geschwächte Mannschaft von Trainer Patrick Fischer präsentierte sich vor 220 Zuschauern, die gemäß der 2G-plus-Regel ins Kaiserstuhlstadion gekommen waren, wie ein Absteiger. Die Tore erzielten Ylber Lokaj (6.), Shqipon Bektasi (19.), Santiago Fischer (55.) und Tim Probst (79.).