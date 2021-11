Nach neun Siegen in Serie hat es die Adler Mannheim wieder erwischt. Im Baden-Württemberg-Derby bei den Schwenninger Wild Wings unterlag der Spitzenreiter der Deutschen Eishockeyliga am Freitagabend mit 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). Den Treffer des Abends erzielte Ken André Olimb in Überzahl für die Gastgeber (12.). Zu diesem Zeitpunkt saß Lean Bergmann für die Gäste auf der Strafbank. Die optische Dominanz der Adler nutzte nichts. Sie fanden trotz bester Chancen keinen Weg vorbei an Wild-Wings-Torhüter Joacim Eriksson, der erstmals in dieser Saison ohne Gegentreffer blieb.