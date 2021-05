Um eine verbotene Demonstration zu verhindern, hat die Polizei in Heidelberg am Samstagnachmittag in einem Großeinsatz an mehreren Stellen den Verkehr kontrolliert. Dadurch gab es Staus in der Stadt und um sie herum, wie die Polizei am frühen Abend mitteilte.

Auf der A656/B37 gab es mehrere Kilometer Rückstau. Auch die Ausweichstrecken waren überlastet. Auch in der Speyerer Straße befand sich eine Kontrollstelle.

In Heidelberg war die Kundgebung „Solidarität mit Palästina“ mit bis zu 250 Teilnehmern für 16 Uhr angemeldet, die allerdings bereits am Freitag von der Versammlungsbehörde der Stadt Heidelberg verboten worden war, ebenso wie Spontan- oder Folgedemonstrationen. Das Verbot sei eingehalten worden, teilte die Polizei mit. Rund 170 Fahrzeuge und 270 Personen hätten die Beamten kontrolliert. Das Fazit der Polizei: „keine besonderen Feststellungen“. Es seien 16 Verstöße gegen die aktuelle Corona-Verordnung festgestellt worden, zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgeset, und ein Fahrer sei ohne Führerschein unterwegs gewesen.