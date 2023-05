Schlammlawinen und Wassermassen überfluteten am Sonntag Keller, Straßen und Bahngleise. Hunderte Helfer waren im Einsatz, um die Folgen von Gewitter und Starkregen zu beseitigen. In Neustadt kamen schlagartig große Wassermengen nieder, die Freiwillige Feuer rückte zu insgesamt sechs Einsätzen aus. Besonders heftig traf das Unwetter auch die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen im Rhein-Pfalz-Kreis. Nach Angaben von Stefan Zöller, Leiter der Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, waren am Sonntag bis spät in die Nacht auf Montag rund 120 Einsatzkräfte mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Wohnungen, Tiefgaragen, Keller und Geschäfte standen bis zu einem Meter hoch unter Wasser. Welche Pfälzer Städte außerdem mit den Wassermassen zu kämpfen hatten, erfahren Sie hier.