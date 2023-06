Bei einem Unfall auf der A6 bei Sinsheim ist am Freitagabend ein 22 Jahre alter Mann verletzt worden. Laut Polizei kam der Mann mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab, fuhr in die Leitplanke, überschlug sich und blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Der 22-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden, am Auto entstand laut Polizei Totalschaden, die Schadenshöhe war am Freitagabend noch nicht bekannt. Unfallursache war nach Polizeiangaben ein Sekundenschlaf. Die Fahrbahn habe aufwändig gereinigt und dafür in Fahrtrichtung Heilbronn komplett gesperrt werden müssen.