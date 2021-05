Einen Tag vor dem Start der EHF Finals in der Mannheimer SAP Arena haben die Rhein-Neckar Löwen für eine große Überraschung gesorgt. Der Handball-Bundesligist gab bekannt, dass er beim Versuch, den EHF-Pokal in der eigenen Halle zu gewinnen, Unterstützung von Kim Ekdahl du Rietz erhält.

„Der Kontakt zu den Rhein-Neckar Löwen ist nie abgerissen. Ich hatte die schönste Zeit meiner Karriere als Spieler bei den Löwen. Ich habe mich auch in Hong-Kong fit gehalten, bin aber körperlich natürlich kein Leistungssportler mehr. Nach ein paar gemeinsamen Trainingseinheiten denke ich, dass ich meinen Mitspielern in der aktuellen Zeit wenigstens ein bisschen helfen kann“, erklärte der 31-Jährige.

Ekdahl du Rietz hatte seine Karriere ursprünglich im Sommer 2017 beendet, half dann aber 2018 schon einmal bei den Löwen aus, ehe er im Anschluss einen Zweijahresvertrag beim französischen Spitzenklub Paris St. Germain unterzeichnete. Sein letztes Spiel bestritt er am 5. März 2020 für Paris gegen Nîmes. Anschließend begann der Rechtshänder ein Studium in Hong-Kong. Aktuell hat Du Rietz Semesterferien und befindet sich auf Urlaub in der Rhein-Neckar-Region.

Die Rhein-Neckar Löwen treffen am Samstag (20.45 Uhr) im Halbfinale der EHF Finals auf die Füchse Berlin. Der Sieger trifft einen Tag später im Endspiel (20.30 Uhr) auf den Gewinner der Partie zwischen dem SC Magdeburg und Wisla Plock.