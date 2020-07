Zwei Überraschungseier, in denen Amphetamin und Cannabis versteckt waren, hat die Polizei bei einem 19-jährigen Fahrradfahrer in der Straße „In den Almen“ in Bad Dürkheim gefunden.

Messer sichergestellt

Die Beamten haben bei dem jungen Mann bei der Kontrolle auch noch ein Einhandmesser mit einer sieben Zentimeter langen Klinge sichergestellt. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Verstößen gegen Betäubungsmittel- und Waffengesetz ermittelt.