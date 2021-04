Überraschung beim am heutigen Mittwoch beginnenden Maimarkt-Turnier in Mannheim: Dass die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt, Isabell Werth, wie jedes Jahr antretren würde war klar – nicht aber, dass sie ihrem wohl besten Pferd ein Comeback im MVV-Reitstadion gönnt. Bella Rose, die inzwischen 17-jährige Stute, wird um 16.03 Uhr im Grand Prix ins Dressurviereck gehen. Mit Bella Rose wurde Werth 2018 Einzelweltmeisterin in Tryon und 2019 gleich zweimal Einzeleuropameisterin in Rotterdam. Seitdem ist die Fuchsstute bei keinem Turnier mehr angetreten.