Lena Dürr hat den bislang größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert und den Weltcup-Slalom im tschechischen Spindlermühle gewonnen. Die 31-Jährige schob sich am Sonntag dank eines famosen zweiten Laufs noch an US-Superstar Mikaela Shiffrin vorbei und setzte eine Woche vor der WM ein Ausrufezeichen. Die Amerikanerin verpasste hingegen ihren 86. Weltcupsieg und damit die legendäre Bestmarke der schwedischen Alpin-Legende Ingemar Stenmark. Mit ihrem zweiten Platz sicherte sich Shiffrin dennoch vorzeitig den Sieg in der Disziplinenwertung.