Überraschende Top-Personalie bei der BASF

Saori Dubourg (51) verlässt zum Monatsende überraschend den Vorstand des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF und das Unternehmen. Ihr Nachfolger steht scho fest. Zum Artikel

Mandelblütenest: Weniger ist mehr

Das Gimmeldinger Mandelblütenfest bekommt in diesem Jahr ein neues Konzept. Das Ziel der Organisatoren: Weniger Besucher. Zum Artikel

Flüchtlings-Notunterkunft: Stadt in der Bredouille

Einiges erinnert dieser Tage in Frankenthal an die Flüchtlingskrise 2015/16, als Menschen aus aller Herren Länder in Messezelten und einer Turnhalle kampieren mussten. Acht Jahre später rechnet die Stadtspitze fest damit, erneut Notunterkünfte für Asylsuchende einrichten zu müssen. Proteste von Anwohnern und ein leergefegter Wohnungsmarkt setzen sie zusätzlich unter Druck.Zum Artikel

Nach Amokalarm gilt es Probleme zu lösen

Womöglich war es ein schlechter Schülerscherz, wodurch der Amokalarm am Freitagvormittag in Germersheim ausgelöst wurde. Die Kripo ermittelt. Doch beim Vorgehen gibt es Verbesserungsbedarf. Zum Artikel

Disziplinarverfahren gegen Ex-Vizechefin der ADD

Gegen die frühere Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Begona Hermann, ist ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Sie soll sich auf zweifelhafte Weise Corona-Privilegien verschafft haben. Zum Artikel

Verfrühter Aprilscherz: Ritter Sport „Ganze Grille“

Laut einem neuen EU-Beschluss dürfen Grillen und die Larven des Getreideschimmelkäfers künftig im Essen enthalten sein. Das nutzte der Schokoladenhersteller Rittersport in der vergangenen Woche für eine Werbeaktion der etwas anderen Art. Zum Artikel

Mit Kennzeichenerfassung gegen Dauerparker

Parkplätze an Lebensmittelläden stehen Käufern in der Regel nur für die Dauer des Einkaufs zur Verfügung. Aldi Süd verlässt sich dabei nicht auf Hinweisschilder. In Landau setzt der Discounter auf neue technische Möglichkeiten im Kampf gegen Dauerparker. Zum Artikel

Kommentar zu Parteistiftungen: Ein Mahnbescheid des Verfassungsgerichts

Es ist ein Skandal, dass riesige Summen an parteinahe Stiftungen fließen, ohne dass die Kriterien in einem eigenen Gesetz geregelt sind. Das hat das Verfassungsgericht zu Recht gerügt. Zum Artikel

I

ntrige gegen Ursula von der Leyen?

Manfred Weber gilt als Mann mit politischen Instinkt. Doch nun hat sich der Chef der konservativen Fraktion im Europaparlament in eine gefährliche Lage manövriert. Zum Artikel

Matratzen – die Qual der großen Auswahl

Das Angebot an Matratzentypen und Bettsystemen ist so groß, dass es auf viele Verbraucher unüberschaubar wirkt. Vor dem Kauf ist nicht nur ausgiebiges Probeliegen ratsam. Experten geben Tipps für die Auswahl einer wichtigen Unterlage, auf der wir sehr viel Zeit verbringen. Zum Artikel

Konzert-Absagen: Mit Sammelklage vollen Ticketpreis zurückholen

Werden Konzerte und andere Veranstaltungen abgesagt, bekommen Ticketbesitzer häufig nur einen Teil des gezahlten Preises zurück. Das wollen die Verbraucherzentralen nicht länger akzeptieren. Sie greifen nun zu einem scharfen Schwert. So können Verbraucher davon profitieren. Zum Artikel