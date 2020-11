In der Zeit von Freitag, 13. November, 21.30 Uhr, bis Sonntag, 15. November, 22 Uhr, wird am Autobahndreieck Karlsruhe die Überleitung von der A5 aus Richtung Frankfurt kommend auf die A8 Richtung Stuttgart voll gesperrt. Das teilt das Regierungspräsidium in Karlsruhe mit. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten am Asphaltbelag der Fahrbahn im Bereich der Überleitung. Nachdem die laufenden Arbeiten auf der A8 im Bereich der Anschlussstelle Karlsbad am 11. November beendet sein werden, kann die milde Witterung für dieses Vorhaben genutzt werden. Es werden sowohl die Asphaltdeck- als auch die Asphaltbinderschicht ausgetauscht. Die örtliche Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Ettlingen. Überörtlich wird der Verkehr von Frankfurt kommend am Autobahnkreuz Walldorf über die A6 nach Stuttgart geleitet. Von der A65 kommend wird auf der Südtangente der Verkehr am Bulacher Kreuz auf die L605 zur Anschlussstelle Karlsruhe-Süd geführt.