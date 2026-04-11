Ein Überholmanöver auf der K14 zwischen Haßloch und Lachen-Speyerdorf hat am Samstag, 8.50 Uhr, zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen geführt. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 26-jähriger Sprinterfahrer hinter mehreren Autos und wollte diese überholen. Dabei übersah er, dass ein vorausfahrendes Auto nach links abbiegen wollte. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge schwer beschädigt wurden.

Die Straße musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten bis 10.15 Uhr gesperrt werden. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter 06324 9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.