Ein riskantes Überholmanöver auf der L495 zwischen Lug und Völkersweiler hat einen Motorradfahrer zu Fall gebracht. Der 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Wie die Polizei berichtet, überholte am Montagmorgen um 8.18 Uhr der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Audi A3 in Richtung Völkersweiler trotz entgegenkommenden Verkehrs. Der 50-jährige Motorradfahrer musste daher auf einen Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen in Form von Abschürfungen zu. Der Fahrer des Audi A3 setzte seine Fahrt fort. Die Polizei spricht von einer Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise. Kontakt: Telefon 06343 93340, E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de.