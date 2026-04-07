Eine Weihnachtsfeier endet mit schweren Vorwürfen: Ein Geschäftsführer soll Frauen bedrängt und seine Macht missbraucht haben. Ein Fall für das Pirmasenser Amtsgericht.

Wie stabil sind angesichts der globalen Krisen die Energiepreise in Pirmasens? In Sachen Strom kann Stadtwerke-Chef Christoph Dörr Entwarnung geben – aber nur für dieses Jahr.

Die Nilgans fühlt sich in der Südwestpfalz längst heimisch. Vor zehn Jahren war das nicht so. Nun sind die Gänse Dauerbewohner – und es werden mehr.

Kellerbrand auf dem Sommerwald in Pirmasens: Wie der Unrat in Brand geriet, ermittelt nun die Polizei.

Seit 47 Jahren ist die Pirminiusschule in Pirmasens am heutigen Standort. Gefühlt hat der Platz nie gereicht. Jetzt liegen alle Hoffnungen auf dem Schulzentrum Nord.

Menschen sollen im Alter länger selbstständig zuhause leben können: Das ist das Ziel eines Modellprojekts in Landau und Pirmasens. Was geplant ist und wie das funktioniert.

Seit 1. März haben die Bäume Schonfrist. Nur bei Gefahr im Verzug darf zur Axt gegriffen werden. Wann dies der Fall ist, darüber streiten derzeit zwei Nachbarn in Pirmasens.

Klärschlamm aus der Kläranlage Wallhalben wird nicht in Herschberg zwischengelagert. Die Bedenken der Politik sind aus mehrerlei Gründen groß.

Von Mega-Kletterturm bis hängende Gärten: Kinder zeigen, was Zweibrückens Innenstadt ihrer Meinung nach braucht. Mit Lego.

Im Februar 2023 war Spatenstich. Gut drei Jahre später dürfen die Kinder der Hermersberger Kita Rohwaldzwerge ins neue Gebäude einziehen. Die Arbeiten gehen dennoch weiter.

Der Reiseverkehr über das Osterwochenende hat in Frankreich an vielen Tankstellen für leere Vorratstanks gesorgt. Im benachbarten Bitsch war am Dienstag der Diesel ausverkauft.

Der Imkerverein bildet Anfänger aus und kämpft gegen neue Risiken. Was der Kurs, das Honigjahr und Hornissen für Zweibrücken bedeuten, hat Vorsitzender Frank Werner erklärt.