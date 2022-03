Der Tatverdächtige ist nach dem Banküberfall in Otterbach weiter auf der Flucht. Die Ermittlungen laufen bei der Kaiserslauterer Kriminalpolizei weiter auf Hochtouren. Die sofort eingeleitete Fahndung dauert an, die Polizei veröffentlichte nun ein Foto aus der Überwachungskamera.

[Aktualisiert 15.50 Uhr] Am Donnerstagmorgen gab es einen Überfall auf die Volksbankfiliale in Otterbach. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand konnte der Täter außer der Handtasche nichts erbeuten, so die Polizei am Nachmittag. Soweit der Polizei bekannt ist, betrat der Täter die Filiale gegen 7.45 Uhr. Er bedrohte eine Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Bei der Tat führte der Täter ein Messer und möglicherweise auch eine Schusswaffe mit sich. Er flüchtete mit der Handtasche der bedrohten Mitarbeiterin zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Angestellte wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Neue Erkenntnisse haben sich aber im Hinblick auf die Täterbeschreibung ergeben. Entgegen der Erstmeldung trug der Täter eine blaue Jeanshose statt einer beigen Hose. Weiterhin war er mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und schwarzen (Turn-)schuhen mit weißen Sohlen bekleidet. Er trug einen hellen Mundschutz.

Die Polizei rät auch weiterhin, im Großraum Kaiserslautern keine Anhalter mitzunehmen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0631 369-262. Auch per Notruf könnten sich Zeugen melden, so die Polizei.