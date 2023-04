Zwei Wochen nach der Tat hat die Polizei keine Hinweise auf die beiden jungen Männer, die am 30. März die Tourist-Info in Bockenheim überfallen haben. „Wir sind noch dran, die Ermittlungen laufen“, sagt Horst Gesell von der Polizeiinspektion in Grünstadt. Tatverdächtige seien allerdings bislang nicht ermittelt worden. Die Polizei sucht nach zwei pfälzisch sprechenden Männern, die die 51-jährige Mitarbeiterin der Tourist-Info an jenem regnerischen Tag kurz vor 8 Uhr mit körperlicher Gewalt weggedrückt und anschließend Bargeld in Höhe von unter 400 Euro entwendet hatten. Die beiden Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Bei der Tat trugen sie dunkle Kapuzenpullis und Sonnenbrillen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06359 9312 0.

Schutz für Mitarbeiter der Tourist-Info

Die Verbandsgemeinde handelt jetzt, um die Mitarbeiterinnen der Tourist-Info zu schützen. Nach der Beratung durch die Kriminalpolizei habe die VG entschieden, die Außentür grundsätzlich verschlossen zu halten. Gäste und Besucher müssen klingeln, um sich bemerkbar zu machen, teilt die VG auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Die Mitarbeiterinnen öffnen die Tür, wenn sie den Gast oder Besucher kennen. Kennen sie den Gast nicht, bleibt die Tür verschlossen und die Bedienung erfolgt über ein spezielles Service-Fenster. Die Mitarbeiterinnen der Tourist-Info blieben damit für Gäste, Winzer und Landwirte ansprechbar. Das Büro werde allerdings nicht mehr grundsätzlich jedermann offen stehen. Auch die Öffnungszeiten werden verändert. Dies ergibt sich laut Verwaltung aus der Tatsache, dass die Tourist-Info bisher zwar donnerstags ab 8.30 Uhr und bis auf eine Mittagspause bis 18 Uhr geöffnet war, zwischen 16 und 18 Uhr allerdings nicht viel los war. Die neuen Öffnungszeiten sind jetzt Montag bis Donnerstag jeweils von 8.30 bis 12 Uhr, an den jeweiligen Nachmittagen von 13.30 bis 16 Uhr. Am Freitag öffnet die Tourist-Information in Bockenheim von 8.30 bis 12 Uhr. In den Sommermonaten ab 1. Juli ist die Tourist-Information zusätzlich an Freitagen bis 15 Uhr geöffnet, an Samstagen und Sonntagen jeweils von 10.30 bis 14.30 Uhr.