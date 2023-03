Nach einem Tankstellenüberfall in Plankstadt im Rhein-Neckar-Kreis fahndet die Polizei derzeit nach dem flüchtigen Täter. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Mann handelt, der gegen 20.20 Uhr einen Mitarbeiter der Tankstelle bedrohte und Bargeld forderte. Ob er etwas erbeutet hat und wie die Tat genau abgelaufen ist, wird noch ermittelt. Starke Kräfte und ein Hubschrauber seien am Donnerstagabend in und um Plankstadt im Einsatz, so die Polizei.