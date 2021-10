Mithilfe ihrer Handtasche vereitelte eine 55-jährige Mitarbeiterin am Mittwochmorgen in Worms einen Raubüberfall auf die Aral-Tankstelle in der Alzeyer Straße. Als gegen 4.20 Uhr die Frau die Eingangstür der Tankstelle aufgeschlossen hatte und den Innenraum betreten wollte, drängte sich laut Polizei Worms der vermeintliche Täter hinter ihr ebenfalls in den Verkaufsraum. Der Mann habe ein etwa 30 Zentimeter langes Küchenmesser in der Hand gehalten und Geld gefordert. Die 55-Jährige habe daraufhin den Täter mit ihrer Handtasche von sich weggedrückt und ihm diese mehrfach gegen den Oberkörper geschlagen. Als sie dann hinter den Tresen gegangen sei und angekündigt habe, die Polizei zu rufen, habe der Täter das Gebäude ohne Beute verlassen. Die Polizei vermutet, dass er mit einem wartenden Komplizen zu Fuß geflüchtet ist. Der Täter wird als 1,80 Meter groß und von schmaler Statur beschrieben. Er trug eine schwarze Jogginghose, schwarze Turnschuhe und einen schwarzen Kapuzenpulli mit aufgezogener Kapuze und hatte einen Schal über den Mund gezogen. Der Komplize soll ebenfalls schmal und mit einem dunkelgrauen Kapuzenpulli bekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.