Haftbefehl wurde gegen einen 26-Jährigen erlassen, der am Mittwochmorgen eine Tankstelle in Otterbach überfallen haben soll. Das teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Donnerstag mit. Dem Mann wird vorgeworfen, zwei Kassiererinnen im Verkaufsraum der Tankstelle bedroht und rund 200 Euro Bargeld sowie eine Stange Zigaretten entwendet zu haben. Draußen soll er dann die Tür eines fremden Autos aufgerissen und die danebenstehende Fahrerin attackiert haben, bis ein Werkstatttrupp der Stadtwerke Kaiserslautern in der Nähe darauf aufmerksam wurde. Dann soll der 26-jährige den Fahrer eines zweiten Autos, der gerade aussteigen wollte, herausgezerrt haben. Er habe sich selbst in das Auto gesetzt und versucht, dieses zu starten, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Der Werkstatttrupp verhinderte das aber und hielt den Mann fest, bis die Polizei kam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Kaiserslautern Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr.

Zuvor schon wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten aufgefallen

Der 26-Jährige ohne festen Wohnsitz ist bereits zuvor wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten aufgefallen. Kurz vor dem Tankstellenüberfall verbrachte er eine Nacht in Polizeigewahrsam, weil er offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand und zur Verhinderung weiterer Straftaten nach einem Fahrraddiebstahl: Eine Anwohnerin der Kaiserslauterer Rütschhofstraße hatte die Polizei alarmiert und von einer randalierenden Person berichtet. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalinspektion Kaiserslautern ermitteln nun gegen ihn wegen Tankstellenraubs und wegen zwei weiterer Taten des versuchten Raubes in Tateinheit mit Körperverletzung zum Nachteil der Fahrerin und des Fahrers der Autos. Diese beiden wurden durch die Angriffe leicht verletzt. Der Mann, der sich in einer Justizvollzugsanstalt befindet, schweigt zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen dauern laut Staatsanwaltschaft an.