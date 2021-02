Nachdem ein Mann am Montagabend gegen 20.30 Uhr einen Supermarkt in der Gaustraße in Worms überfallen hat, ist er nun auf der Flucht. Wie die Polizei mitteilt, ging der Täter mit einer schwarzen Pistole bewaffnet im Einkaufsmarkt direkt auf eine Mitarbeiterin zu, die an den Regalen beschäftigt war. Diese kam laut Polizei nicht seiner Geldforderung nach, sodass er zur Kasse ging und dort die Kassiererin bedrohte. Unter Vorhalt der Pistole wies er die 28-Jährige an, das Geld aus der Kasse in einen Stoffbeutel des Netto-Marktes zu packen. Er forderte die Frau auf, ihn nach draußen zu begleiten. Vor dem Haupteingang stolperte und stürzte der Unbekannte, woraufhin die Mitarbeiterin zurück in den Markt lief. Der Täter flüchtete schließlich über den hinteren Bereich des Marktes in Richtung Mörschstraße. Die Polizeifahndung lief bislang erfolglos.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 1,85 Meter groß, 25 bis 35 Jahre alt, schlank, schwarze Haare, dunkle Augen, sprach hochdeutsch. Er trug folgende Kleidung: dunkle Strickjacke, schwarze Wollmütze, schwarze Gesichtsmaske, schwarze Schuhe. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Worms unter 06241 852-0 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.