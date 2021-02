Bereits am Mittwoch, 13. Januar, hat ein Mann um 18.50 Uhr die Nutzkauf-Filiale in der Kämmererstraße in der Wormser Innenstadt überfallen. Laut Polizeibericht vom Freitag bedrohte der Täter eine Angestellte mit einer schwarzen Pistole und erbeutete Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei Worms wendet sich nun mit einem Foto, das eine Überwachungskamera im Supermarkt gemacht hat, an die Öffentlichkeit. Die Beamten erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 18 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Hose mit einem weißen Emblem in Höhe des rechten Knies, dazu eine graue Jacke mit zwei dunklen Querstreifen am rechten Ärmel, schwarze Schuhe und einen schwarzen Pullover. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.