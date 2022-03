Viereinhalb Wochen nach dem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Speyer hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Es handele sich um einen 21-Jährigen und einen 37-Jährigen, beide aus Speyer, so Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung. Die beiden Männer werden verdächtigt, am Morgen des 5. Februar eine Angestellte in dem Supermarkt mit einer Pistole bedroht und gezwungen zu haben, den Tresor des Markts zu öffnen. Die Beute belief sich laut Polizei auf rund 2000 Euro und das Handy der Angestellten.

Die jeweiligen Wohnungen der beiden seien bereits am 21. Februar durchsucht worden. Dabei sei Beweismaterial gefunden worden, unter anderem Kleidung, die mutmaßlich bei der Tat getragen worden sei, eine Softairpistole und rund 100 Gramm Amphetamin. Ein Haftrichter habe Untersuchungshaftbefehl gegen den Jüngeren Mann wegen schweren Raubes erlassen; gegen den älteren habe es bereits einen Haftbefehl wegen Drogenvergehen gegeben, der vollstreckt worden sei. Die beiden wurden in unterschiedliche Gefängnisse gebracht.