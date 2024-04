Das Ludwigshafener Tierheim ist voll belegt, braucht größere Zwinger und ein Gelände für ein größeres Hundehaus. Denn oftmals werden Tiere zu Langzeitbewohnern. Kangalhunde zum Beispiel, die alles andere als Schoßhündchen sind. Leiterin Rebekka Müller hat sich auf Aggressionsverhalten spezialisiert – um Mensch und Tier zu helfen.

Laut Müller ein großes Problem: Die Vermittlung von Auslandshunden. Oft würden Straßenhunde vermittelt, die nicht sozialisiert seien. „Die vermitteln ohne Sinn und Verstand.“ Kangalwelpen würden als angebliche Golden Retriever an Familien mit Kleinkindern vermittelt oder Hunde mit massiven Angstzuständen an Hundeanfänger. „Wenn das dann schiefgeht, gibt es keinen Plan B. Da wird bewusst angelogen, das sind unbeschreibliche Zustände, diese Vereine müssen angezeigt werden. Das war vor zehn Jahren noch nicht so krass. Die neuen Besitzer werden alleine gelassen, am Ende landen diese bissigen Problemhunde dann bei uns“, schimpft Rebekka Müller.

Übrigens: Heute Mittag lädt das Ludwigshafener Tierheim zum Frühlingsfest ein. Von 12 bis 16 Uhr erwartet die Besucher ein Flohmarkt mit Tierzubehör sowie Kaffee und Kuchen und Führungen durchs Tierheimgelände.