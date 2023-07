Schüler trauern um 17-Jährigen

Ein Jugendlicher ist nach Messerstichen auf einem Feldweg gestorben. Am ersten Schultag nach der Bluttat wird an mehreren Schulen im Landkreis getrauert.

Unbekannte sprengen zwei Geldautomaten

In der Filiale der Sparkasse in der Ludwigstraße in Hagenbach haben am Montagmorgen gegen 2.30 Uhr Unbekannte zwei Geldautomaten gesprengt. Der Schaden liegt bei mindestens 100.000 Euro.

Beschwerden in Pflege nehmen zu

„Dass es so weit gekommen ist mit unserem Gesundheitssystem!“ Dunja Matheis aus Edesheim ist fassungslos. Sie ist mittendrin in der Krankenhaus- und Pflegemisere, seit ihre 88-jährige Schwiegermutter plötzlich pflegebedürftig wurde.

Förderkinder gehen leer aus

30 Kinder im Kreis bekommen wohl keinen Kita-Platz. Ihre Gemeinsamkeit: Die kleinen Mädchen und Jungen haben eine Behinderung. Nun gehen die Eltern auf die Barrikaden.