Gute Bedingungen für die Eisweinlese

Der Winter hat in der Pfalz Einzug gehalten. Laut Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer ist in der Pfalz aber nur wenig Schnee gefallen. Da es örtlich nachts bis zu minus zwölf Grad kalt werden kann, rechnet Müller mit sehr guten Bedingungen für die Eisweinlese. Müller wagt auch eine Prognose für die Weihnachtstage. Zum Artikel

Kinderrechte: Wann dürfen Minderjährige entscheiden, wo sind die Grenzen?

Junge Menschen wollen mitreden. Zwei Fälle in Pirmasens zeigen, wie Kinderrechte gestärkt werden, selbst wenn Eltern widersprechen. Eine 15-Jährige durfte sich impfen lassen. Zwei Kinder können den Namen ihres Vaters, eines Gewaltverbrechers, ablegen. Wann dürfen Minderjährige entscheiden, wo sind die Grenzen? Zum Artikel

Wir dürfen hier rein! Über die Akzeptanz von Assistenzhunden

Labradorrüde Happy und seine Besitzerin Lena Kliegl aus Neuhofen im Rhein-Pfalz-Kreis sind in einem Supermarkt abgewiesen worden. Dabei ist Happy ein ausgebildeter Assistenz-Begleithund. Der Rauswurf hatte schwerwiegende Folgen für Kliegl. Zum Artikel

Pfälzer Autohaus Falter: Verkauf an Schweizer Unternehmensgruppe

Die Mercedes-Benz-Autohäuser der 1961 in Neustadt gegründeten Firma Falter mit Niederlassungen in Neustadt, Bad Dürkheim, Grünstadt und Worms sind nach Informationen der RHEINPFALZ verkauft worden. Zum Artikel

Warum sich Demonstranten bei der Polizeibeauftragten beschweren

„Spaziergänge“ von Gegnern der Corona-Politik haben einen Großteil der Eingaben an die rheinland-pfälzische Polizeibeauftragte ausgemacht. Auch Reichsbürger nutzen skurrilerweise das staatliche Angebot. Zum Artikel

Der erste Abgang des Winters: Wunderlich sagt Adieu

Er war einer der umjubelten Aufstiegshelden, ein feiner Fußballer, der das Herz am rechten Fleck trägt – nun verlässt er den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern auf eigenen Wunsch. Sein Name: Mike Wunderlich. Der 36-Jährige wird zu Viktoria Köln zurückkehren. Zum Artikel

Auch schon vor Weihnachten: Wo und wann gibt es Feuerwerk zu kaufen?

In den vergangenen Jahren gab es wegen der Pandemie ein Böllerverbot und Einschränkungen beim Verkauf. In diesem Jahr vertreiben wieder einige Discounter und Supermärkte Knaller und Raketen. Derweil ist der Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk mit Blick auf die Verkaufszahlen optimistisch. Zum Artikel

Prognose: Keine Million Saarländer mehr

Anke Rehlinger, die Ministerpräsidentin des Saarlandes, wird ein zentrales Ziel ihrer Regierung verfehlen: „Wir wollen wieder eine Million Saarländerinnen und Saarländer werden“, hatte sie im Wahlkampf im Februar ihrer SPD auf die Fahne geschrieben. Das statistische Landesamt macht ihr jetzt schon einen Strich durch die Rechnung. Zum Artikel

37-Jähriger tot aufgefunden: Sonderkommission ermittelt

In der Mannheimer Innenstadt ist am späten Samstagnachmittag ein 37-Jähriger tot aufgefunden worden. Entdeckt wurde der Leichnam des Mannes gegen 17 Uhr im Bereich Cahn-Garnier-Ufer/Hans-Böckler-Platz. Da dieser Verletzungen aufwies, wurden Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen. Zum Artikel