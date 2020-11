Süßes oder Saures hatte in diesem Jahr eine etwas andere Bedeutung: Maske oder Bußgeld lautete das Credo des Streifenteams, das am Halloween-Abend in Kaiserslautern die Einhaltung der Corona-Regeln überprüft hatte. Von 18 bis 2 Uhr nachts waren Einsatzkräfte der beiden Polizeiinspektionen zusammen mit Mitarbeitern aus dem Haus des Jugendrechts und mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums in der Kaiserslauterer Innenstadt unterwegs.

Die Altstadt und Fußgängerzone waren Schwerpunkt der Kontrollen, aber auch beliebte Treffpunkte wie am Rathausvorplatz sowie in der Schoenstraße. Im Visier hatten die Kontrolleure insbesondere die Einhaltung der Maskenpflicht im vorgeschriebenen Bereich, unzulässige Ansammlungen im öffentlichen Raum kombiniert mit der Missachtung des Mindestabstands sowie die Einhaltung der vorgegebenen Corona-Regeln in der Gastronomie.

Viele Verstöße, aber wenig Diskussionen

Während des sechsstündigen Kontrollzeitraums mussten 688 Menschen auf die Maskenpflicht hingewiesen werden, weil sie entweder gar keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen oder diese nicht richtig aufgesetzt hatten. Vergleichsweise wenig Verstöße wurden wegen Nichteinhaltung des Mindestabstands registriert (21).

Ein Gaststättenbetreiber muss mit einem Bußgeld rechnen, weil er seine Kontaktlisten, die zur Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten benötigt werden, lücken- und fehlerhaft geführt hatte.

Die Einsatzkräfte ziehen dennoch ein positives Fazit: Trotz der doch recht hohen Anzahl an Beanstandungen kam es zu wenig Diskussionen nach der Aufforderung, die Maske aufzusetzen. Bis auf einige wenige Ausnahmen zeigten sich die meisten einsichtig, heißt es in der Mitteilung der Polizei.