Die Südpfalz zählt seit Donnerstag 621 Neuinfizierte mit Corona. Es sind 110 Fälle in Landau, 283 im Kreis Südliche Weinstraße und 228 im Kreis Germersheim. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Sieben-Tage-Inzidenz so an: 325,6 für Landau, 509,1 für SÜW und 1198,4 für den Kreis Germersheim.