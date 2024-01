Bei einem Einbruch in den Mediamarkt in Pirmasens haben noch unbekannte Täter Smartphones, Tablets und Notebooks im Wert von 47.000 Euro erbeutet. Laut Polizei brachen sie in der Nacht von Sonntag auf Montag Teile des Daches auf, um ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 06331-520-0 oder per E-Mail.