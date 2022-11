Seit Freitag sind in der Südpfalz fünf Menschen mit oder an dem Coronavirus gestorben. Nach einer Mitteilung des Gesundheitsamtes bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße handelt es sich um zwei Männer und eine Frau aus Landau, um eine Frau aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern und einen Mann aus der Verbandsgemeinde Offenbach. Da das Germersheimer Gesundheitsamt am Montag geschlossen war und keine Zahlen veröffentlicht hat, beziehen sich die Angaben über Neuinfizierte auf die letzte Meldung vom Freitag. In Landau und im Kreis SÜW haben sich seitdem 235 Menschen infiziert (seit Montag sind es 144), im Kreis Germersheim 249, insgesamt also 484. Die Sieben-Tage-Inzidenzen: 304,8 in Landau, 263,3 im Kreis Südliche Weinstraße und 321,7 im Kreis Germersheim.