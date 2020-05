In Rheinland-Pfalz fehlen Ärzte auf dem Land, außerdem ist der Altersdurchschnitt der hier niedergelassenen Ärzte hoch. Mit einer Landarztquote sollte Abhilfe geschaffen werden. Die Bewerbungsfrist endete am 31. März. Über 450 Bewerber haben sich laut der Landesregierung für einen Medizinstudienplatz im Rahmen der Landarztquote und der Quote für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) gemeldet. Das gab die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Mittwoch bekannt und wertete die Zahl der Bewerbungen als Erfolg. Die Bewerbungen seien im März über ein Online-Bewerberportal eingegangen.

Nach Eingang der Bewerbungen erfolgt seither ein zweistufiges Auswahlverfahren. Anhand von festgelegten Kriterien, zu denen die Durchschnittsnote des Abiturs, die Durchschnittsnote eines fachspezifischen Fähigkeitstests und berufliche, praktische oder ehrenamtliche Tätigkeit zählen, werden nun die Unterlagen gesichtet und dann eine Vorauswahl getroffen. Diese Auswahlstufe soll nach derzeitigen Planungen Anfang Mai abgeschlossen sein. Danach sollen Auswahlgespräche stattfinden.

Landesgesetz im September 2019 beschlossen

Die Landarztquote reserviert Studienplätze für Studienbewerber, die sich auf eine spätere Tätigkeit als Hausarzt festlegen. Dies entspricht bei einer Gesamtzahl von jährlich rund 430 Medizinstudienplätzen in Rheinland-Pfalz etwa 27 Medizinstudenten pro Jahr. Gemeinsam mit der zeitgleich eingeführten 1,5-Prozent-Quote für den öffentlichen Gesundheitsdienst geht es insgesamt um 7,8 Prozent der Medizinstudienplätze – aktuell sind das 16 oder 17 Studierende pro Semester beziehungsweise 33 Studierende pro Jahr.

Das Landesgesetz zur Sicherstellung der ärztlichen Grundversorgung in ländlichen Regionen wurde bereits im September 2019 vom Landtag beschlossen.