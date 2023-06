Ermittler haben in einer Kleingartenanlage in Hessen eine illegale Schlafmohnplantage mit 317 Pflanzen beschlagnahmt. Ein 53-Jähriger wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei in Darmstadt am Dienstag mitteilte. Demnach wurde der Bereich am Montag nach einem Hinweis durchsucht. Betroffen waren ein Schrebergarten und ein Nachbargrundstück. Die Polizei entdeckte mehrere Pflanzen, die aus dem Anwesen herausragten.

Während der Durchsuchung erschien der 53-Jährige auf dem Grundstück. Er soll für den Schrebergarten verantwortlich sein. Gegen ihn wird wegen illegalen Drogenanbaus ermittelt. Schlafmohn wird zur Herstellung von Opium verwendet. Der Besitz ist nach Betäubungsmittelgesetz strafbar. In Deutschland darf Schlafmohn nur mit einer Zulassung durch die Bundesopiumstelle angebaut werden.