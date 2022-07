Die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim melden 326 Neuinfizierte in der Südpfalz. In Landau sind es 64 neue Fälle, im Kreis Südliche Weinstraße 153 und im Kreis Germersheim 173 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenzen: 541,9 in Landau, 659,8 im Kreis Südliche Weinstraße und 722,4 im Kreis Germersheim.