Über 200 Motorroller sind in den vergangenen Wochen im Stadtgebiet Ludwigshafen gestohlen worden. Das ist laut Polizei ein drastischer Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Täter brechen meist die Frontverkleidung auf, schließen die Roller kurz und fahren anschließend davon. Warum immer wieder gestohlene Roller in Nachbarstraßen oder im Gebüsch gefunden werden und was die Polizei gegen die vielen Diebstähle unternimmt, lesen Sie hier.