Die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim melden seit Donnerstag 1436 Neuinfizierte mit Corona. Das sind 336 Fälle in Landau, 865 Fälle im Kreis Südliche Weinstraße und 235 Fälle im Kreis Germersheim. In der Stadt Landau ist ein Patient an oder mit Corona gestorben. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für Landau mit 267,8 an, für SÜW mit 282,5 und für den Kreis Germersheim mit 611,6.