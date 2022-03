Über 1200 Schüler und Lehrer waren am Freitag auf den Straßen in Annweiler unterwegs, um mit einem Friedensmarsch gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. „Support Ukraine“ oder „Pray for Ukraine“ stand auf den Plakaten der Schüler. Teilweise seien die Unterstützungsworte sogar in der Landessprache geschrieben gewesen, berichtet das Organisationsteam um Vertrauenslehrer Florian Stender vom Trifels-Gymnasium. Mit der Demonstration wollte das TGA „gemeinsam mit den anderen Schulen in Annweiler ein sichtbares und vielfältiges Zeichen gegen den Krieg setzen“. Gefreut hat die Schülervertretung, dass viele Anwohner die Antikiriegsdemo aus ihren Fenstern und Türen beobachteten und Videos drehten, um die Bilder des Friedens weiterzutragen.