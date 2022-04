Seit Mittwoch sind in der Südpfalz 1131 neu an Covid-19 Infizierte hinzugekommen. Nach den Mitteilungen der Gesundheitsämter in Landau und Germersheim sind es 98 Fälle in Landau, 262 im Kreis Südliche Weinstraße und 771 im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesuntersuchungsamt: 289,2 in Landau, 282,5 im Kreis SÜW und 1022,4 im Kreis Germersheim.