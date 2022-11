Die Gesundheitsämter der Südpfalz melden seit Mittwoch 113 neue Infektionen mit dem Coronavirus: 63 in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße sowie 50 im Kreis Germersheim. Das Gesundheitsamt Südliche Weinstraße weist mittlerweile auch die Anzahl der Reinfizierten aus, also der Personen, die vor der aktuellen Infektion bereits mindestens einmal infiziert waren. Bei 10 der 63 neuen Infektionen in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße handelt es sich um Reinfektionen. Weitere Tote im Zusammenhang mit Corona sind nicht zu beklagen. Die Sieben-Tage-Inzidenzen: 253,6 in Landau, 187,8 im Kreis Südliche Weinstraße und 264,5 im Kreis Germersheim.