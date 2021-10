In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind bei Kuhardt (Kreis Germersheim), nahe der B9 an der Anschlussstelle Rülzheim-Süd, mehr als 100 Strohballen in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei berichtet, wurde das Feuer von mehreren Verkehrsteilnehmern um kurz vor 22 Uhr gemeldet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner der umliegenden Ortschaften über den Warnfunk gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Angaben der Polizei auf rund 40.000 Euro. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Sonntagmorgen. Laut Polizei kann eine Brandstiftung nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.