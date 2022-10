Die Anzahl der Neuinfizierten in der Südpfalz schwankt stark. Nach 242 neuen Fällen am Vortag melden die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim 117 weitere Corona-Erkrankte: 55 in Landau und an der Weinstraße und 62 im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Landau bei 400,7, im Kreis Südliche Weinstraße bei 449,3 und im Kreis Germersheim bei 482,6.