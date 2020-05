Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) soll in Rheinland-Pfalz künftig zu den Pflichtaufgaben der kommunalen Verwaltung gehören. Das sieht das neue Nahverkehrsgesetz des Landes vor, das das Kabinett in Mainz am Dienstag beschlossen hat. Es geht nun noch in die öffentliche Anhörung und dann in den Landtag. Laut Verkehrsministerium in Mainz könnte Richtung Jahresende im Plenum darüber entschieden werden.

In einem zweiten Schritt sollen in einem Landesnahverkehrsplan konkrete Standards festgelegt werden, also wann die Pflichtaufgabe erfüllt ist. Außerdem sieht das neue Nahverkehrsgesetz zwei neue Zweckverbände für den ÖPNV im Land vor, und zwar einen für den Norden und einen für den Süden. Diese sollen anders als bisher für den ÖPNV auf Schiene und Straße zuständig sein.

Hintergrund: So ist es momentan

Aktuell fällt der ÖPNV unter die sogenannten freiwilligen Aufgaben einer Kommune, wie beispielsweise der Betrieb von Schwimmbädern auch. Kommunen, die das Angebot attraktiver machen wollen, stoßen regelmäßig auf Widerstand der Kommunalaufsicht. Verschuldete Städte bespielsweise dürfen die Ticketpreise nicht reduzieren.

Werden die Kommunen nun per Gesetz vom Land verpflichtet, einen öffentlichen Nahverkehr anzubieten, muss sich das Land finanziell beteiligen. Sprich: Je mehr das Land an Rahmenbedingungen oder Mindeststandards fordert, desto mehr muss es zahlen.