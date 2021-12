Mit Beginn der Weihnachtsferien benötigen Schülerinnen und Schüler den Nachweis, genesen, geimpft oder getestet (3G) zu sein, um den (Öffentlichen Personennahverkehr) ÖPNV nutzen zu dürfen. Das hat unter anderem die Kreisverwaltung Kaiserslautern mitgeteilt. Diese Regelung gilt bundesweit, sie geht auf das vom Bundestag verschärfte Infektionsschutzgesetz zurück. Darin ist für die Nutzung des Nahverkehrs grundsätzlich die 3G-Regel festgeschrieben. Eine Ausnahme gilt dabei für Schüler außerhalb der Ferienzeit. Hintergrund ist, dass in den Schulen regelmäßig getestet wird, in Rheinland-Pfalz in der Regel zweimal pro Woche. Da aber in den Ferien die Tests in der Schule entfallen, müssen sie eigens nachgewiesen werden. Dieser Nachweis wird bei den 3G-Kontrollen eingefordert. Es werden auch personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Nähere Informationen hierzu und zu den aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung resultierenden Rechten gibt es auf der Internetseite www.kaiserslautern-kreis.de/service-links/datenschutz.html.