Kein Glück bei seiner Unfallflucht hatte am Samstagmorgen ein betrunkener Autofahrer, der auf der Landesstraße 523 in Bobenheim-Roxheim über einen Fahrbahnteiler fuhr und ein Schild beschädigte. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 5.45 Uhr. Der 33-Jährige fuhr nach dem Unfall in Richtung Frankenthal, blieb aber mit seinem Audi wegen auslaufenden Öls liegen. Nach dem Eintreffen der Polizei musste der Fahrer einen Atemalkoholtest machen, der einen Wert von 1,2 Promille ergab. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Aufgrund des ausgelaufenen Öls musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden, weshalb es zwischenzeitlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen den Fahrzeugführer kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.