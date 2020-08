Kurz vor 9 Uhr kam es am Freitag in Pirmasens zu einem Brand am Hermann-Jakob-Haus Ecke Dankelsbachstraße und Höfelsgasse. Das Haus wird von der Firma Kom-Bau entkernt. Der Brand entstand beim Zerlegen eines Öltanks im Hof des Anwesens. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Da der Kreisel um den Ropert-Schelp-Platz während des Einsatzes zum Teil gesperrt war, kam es zu Verkehrsbehinderungen.