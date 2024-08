Ein Unfall in der Ernst-Boehe-Straße ( Mundenheim) ist der Polizei am Montag um 6.30 Uhr gemeldet worden. Vor Ort waren eine Verkehrsinsel und darauf befestigte Schilder beschädigt. Laut Polizei folgten die Beamten einer Ölspur und konnten so einen Transporter in der Bruchwiesenstraße – ebenfalls in Mundenheim – kontrollieren, der offensichtlich einen Unfall hatte. Der 26-jährige Fahrer gab zu, diesen verursacht zu haben. Er sei eingeschlafen. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher. Zudem muss der Mann sich wegen Unfallflucht verantworten. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.