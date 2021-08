Seit 29. Juli verunstaltet eine Ölspur die Neustadter Fußgängerzone vom Klemmhof über die unter Hauptstraße hoch zur Maximilianstraße. Dafür verantwortlich ist ein Müllfahrzeug des Entsorgungsunternehmens Becker. Sein Motor hatte Öl verloren, der Fahrer hatte seinen Weg trotzdem fortgesetzt. Zwar war das Öl von sofort von dem Unternehmen beauftragten Spezialfirmen aufgenommen worden. Ein Teil aber war bereits in die durchlässige Oberschicht der hellen Pflastersteine und in die Spur für Sehbehinderte eingedrungen. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch auf Anfrage informierte, recherchiert die Tiefbauabteilung bei mehreren Fachfirmen, ob und wie die Flecken und Streifen beseitigt werden können. In den nächsten Tagen werde ein Unternehmen auf einem „Probefeld“ unterwegs sein. Im Erfolgsfall werde ein Kostenvoranschlag eingeholt. Die Versicherung von Becker hatte sich noch am selben Tag bei der Stadt gemeldet.