Um einen entflohenen Unfall-Verursacher aufzuspüren, hat die Polizei am Samstagmorgen nur einer verräterischen Ölspur nachgehen müssen. Die Beamten berichten: Ihnen war gemeldet worden, dass jemand in Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) mit seinem Auto gegen eine Stützmauer gefahren und dann getürmt war. Die schmierige Fährte führte die Beamten zu einem beschädigten Wagen. Und zu einem 58-Jährigen, der nicht nur deutlich nach Alkohol roch, sondern auch eine Schnittverletzung am Bein hatte. Die Polizisten ließen den Mann ins Krankenhaus bringen und ihm eine Blutprobe entnehmen, außerdem haben sie ihm den Führerschein weggenommen. Den Sachschaden schätzen sie auf etwa 10.000 Euro.