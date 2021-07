Angesichts des weltweiten Lieferketten-Chaos und der aktuellen Containerkrise im südchinesischen Meer warnt der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, vor Lieferengpässen zu Weihnachten. Auch die Preise für viele Waren dürften steigen. Unternehmen berichten bereits von Lieferverzögerungen.

„Die Deutschen müssen sich Sorgen um ihre Weihnachtsgeschenke machen“, sagte Felbermayr dem Portal t-online. Das Weihnachtsgeschäft bahne sich wegen der langen Vorlaufzeiten schon jetzt an, erläuterte der Wirtschaftsforscher. „China ist für den Gabentisch in deutschen Wohnzimmern der wichtigste Lieferant. Wegen der Lieferengpässe dürften im Dezember die Regale in vielen Geschäften leerer sein als sonst.“

„Wenn es in Asien Lieferprobleme gibt, spüren wir das auch im Preis. Wir müssen uns darauf einstellen, dass viele Produkte aus Fernost in den kommenden Monaten deutlich teurer werden“, warnte Felbermayr. Wie sehr die Preise im Schnitt steigen, sei schwer zu sagen. „Aber bei Gütern und Geschenken, die stark nachgefragt werden, Elektronikgeräte wie Fernseher oder Spielkonsolen, werden wir sicherlich einen Preisanstieg von bis zu 20 Prozent sehen.“

Bei den Unternehmen wird angesichts dieser Vorzeichen mit Auswirkungen auf das Angebot für Verbraucherinnen und Verbraucher gerechnet. Die „Wirtschaftswoche“ berichtete am Freitag, Ikea werde wegen Lieferengpässen im kommenden Geschäftsjahr 2022 sein Angebot einschränken. Der Discounter Aldi Süd befürchtet, dass es „in den kommenden Wochen vereinzelt zu Lieferverzögerungen bei Aktionsartikeln“ kommen kann. Auch die Baumarktkette Hornbach und der Schuhhändler Deichmann spüren laut „Wirtschaftswoche“ die Störungen in den Lieferketten.

China: Größter Schiffs-Stau der Welt