In mehreren Kinderzahnpasten ist der Stoff Titandioxid nachgewiesen worden. Das hat das Magazin Öko-Test herausgefunden und auf seiner Internetseite verkündet. Insgesamt 24 Zahncremes für Kinder bis maximal sechs Jahre hatte Öko-Test unter die Lupe genommen. In fünf davon wurde der krebserregende Stoff Titandioxid festgestellt, der in Lebensmitteln seit August 2022 verboten ist. Betroffen sind die Zahncremes Blend-A-Med Blendi Gel mit Erdbeergeschmack, Odol-Med 3 „Erste Zähne“, Odol-Med 3 Milchzahn „Milde Minze“, Putzi Kinderzahngel und Today Dent Kids Milchzähne von Rewe/Penny. „Unverantwortlich“ urteilt „Öko-Test“ zu den Ergebnissen. Bereits im Mai 2021 hatte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) Titandioxid als nicht sicher eingestuft. Weil das Verbot nicht für Kosmetika gelte, gebe es, so Öko-Test, auch keine Regelung für Kinderzahnpasta. Der Stoff könnte erbgutschädigend sein.

Folgende Kinderzahncremes erhielten laut Öko-Test hingegen die Note „Sehr gut“: Bevola Naturals Kids Zahngel Erdbeer-Himbeer-Geschmack sowie Erdbeergeschmack von Kaufland, Putzi Zahncreme für Kinder und Tabaluga Zahngel für Kinder mit Erdbeergeschmack von Edeka.