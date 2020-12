Die Verwaltung hat die Schließungszeiten der Corona-Testzentren von Stadt und Landkreis während der Feiertage veröffentlicht. Die beiden Corona-Testzentren sind Donnerstag, 24. Dezember, und Freitag, 25. Dezember, sowie Donnerstag, 31. Dezember, und Freitag, 1. Januar, geschlossen. An den übrigen Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten: Testzentrum der Stadt Kaiserslautern (Gelände Warmfreibad), Am Warmfreibad 1: Montag, Mittwoch und Freitag von 15 bis 18 Uhr. Und am Testzentrum Schwedelbach, Am Kiefernkopf 22: Montag, Dienstag und Donnerstag 16 bis 19 Uhr.

Außerhalb dieser Zeiten sind Testungen in den Praxen der niedergelassenen Ärzte oder über die Bereitschaftszentrale Telefonnummer 116 oder 117 zu erfragen, teilen Stadt- und Kreisverwaltung gemeinsam mit.

